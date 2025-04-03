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Александр Калиберда: в Тюменской области ведется активная подготовка к приходу воды

Общество, 17:37 03 апреля 2025

сайт полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: сайт полномочного представителя президента РФ в УФО

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Совещание по вопросу готовности субъектов Уральского федерального округа к прохождению весеннего половодья в 2025 году по поручению полномочного представителя президента РФ в УФО Артема Жоги провел заместитель Александр Калиберда.

В совещании приняли участие заместители глав регионов УФО и представители профильных ведомств. Замполпреда напомнил, что 2024 год стал рекордным по числу крупных наводнений в округе. В Курганской и Тюменской областях на реках Тобол и Ишим отмечены исторические максимумы уровня воды за всю историю наблюдений.

Прогноз весеннего половодья на 2025 год также тревожный, подчеркнул Александр Калиберда. Водохранилища рек Тобол, Ишим и Иртыш, расположенные на территории Казахстана, заполнены. Вероятны значительные повышения уровня рек в регионах Уральского федерального округа.

С водной стихией уже столкнулась Челябинская область. 18 марта в регионе оказались подтопленными 95 жилых домов и 400 приусадебных участков. Органы власти региона приняли меры по ликвидации последствий паводка, организовали работу по оказанию помощи пострадавшему населению.

В Тюменской области на 10-15 дней раньше обычного начался ледоход. Наблюдается подъем уровня воды в реке Ишим в районе с. Ильинка Казанского района Тюменской области. В регионе ведется активная подготовка к приходу воды. Особое внимание Александр Калиберда призвал уделить оценке состояния гидротехнических сооружений.

"Полагаю целесообразным органам местного самоуправления под контролем органов исполнительной власти субъектов России провести на собственной территории тщательную ревизию всех существующих ГТС, оценить степень их опасности и спланировать мероприятия по профилактике чрезвычайных ситуаций, если такие риски будут выявлены", – акцентировал замполпреда.

Как сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в УФО, он также добавил, что для ликвидации ЧС в паводкоопасный период создана группировка сил и средств РСЧС Уральского федерального округа в составе 28,8 тыс. человек и 8,7 тыс. единиц техники.

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# подготовка к паводку , УФО

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