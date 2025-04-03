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В Тюменской области на время паводка сформирован запас лекарств

Общество, 15:54 03 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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К работе во время паводка готовятся медицинские учреждения Тюменской области. Составлены списки пациентов, сформирован запас лекарств, проводится вакцинация, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Казанском районах составлены списки пациентов, требующих особого внимания, в их числе беременные, дети до года, маломобильные граждане, люди, нуждающиеся в паллиативной помощи, а также пациенты, проходящие гемодиализ.

Люди, имеющие право на льготные лекарственные препараты, обеспечены рецептами и препаратами на три месяца.

В ФАПах сформирован запас лекарственных средств, включая те, которые могут быть проданы в розницу.

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний проводится вакцинация и ревакцинация населения. Гражданам, попадающим в зону подтопления, а также ликвидаторам последствий ЧС ставят прививки от гепатита А, дизентерии, брюшного тифа.

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# вакцинация , Лекарственное обеспечение

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