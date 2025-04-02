На геопортале Тюменской области запустили обновленный сервис "Паводки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут следить за паводковой ситуацией в регионе с помощью обновленного сервиса "Паводки", который создали на базе геоинформационной системы, сообщает информационный центр регионального правительства.

С помощью сервиса можно найти информацию о перекрытых и затопленных дорогах (при наличии); разливах рек (анализ снимков Роскосмоса); местах сбора гуманитарной помощи; пунктах временного размещения; пунктах вакцинации против гепатита А; гидропостах (текущий уровень) и другое.

"Мы оперативно запустили сервис "Паводки" в 2024 году, когда регион столкнулся с проблемой затопления территорий. В прошлом году сервис был крайне востребован, его просмотрели более 200 тысяч раз. В этом году обновленный сервис уже готов, чтобы граждане могли быстро получать необходимую информацию о паводковой ситуации в регионе", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Кроме того, жители Тюменской области могут позвонить по номеру 122 и сказать "паводок", "наводнение" или "уровень воды". После этого система соединит их с оператором call-центра. Если наступит режим ЧС, по этому номеру можно получить полную информацию о зонах подтопления и эвакуации, пунктах временного размещения и мерах поддержки пострадавших. На горячую линию ЧС на данный момент поступило 30 вызовов. Чаще всего жители интересуются уровнем воды в реках.