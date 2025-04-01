Забег “5 верст” впервые прошел в парке имени Юрия Гагарина в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Именитые спортсмены, коллективы предприятий и учреждений, простые тюменцы пришли на открытие забега “5 верст” в парке им. Ю. А. Гагарина 12 апреля. Событие приурочили ко Дню космонавтики.

Несмотря на то что к утру в городе выпал снег, в парк пришло немало людей. Перед забегом участники встретились с биатлонистами Евгением Гараничевым и Викторией Сливко.

“Организатор забегов в экопарке Роман Берестовский делает большое дело, привлекая нас к занятиям спортом. Стараюсь регулярно участвовать в таких мероприятиях. Здорово, что эти проекты поддерживают профессиональные спортсмены. Люди могут пообщаться с ними”, – поделился директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Дмитрий Фабричников.

На старте можно было увидеть людей, в блестящих шлемах космонавтов и белых комбинезонах.

Перед стартом участники прослушали запись речи Юрия Гагарина, сделанную перед полетом в 1961 году. Большинство горожан бежали, но были и те, что прошли дистанцию пешком со скандинавскими палками. В конце все участники зафиксировали свои результаты. Кроме того, для них проводились розыгрыши подарков.

Татьяна Минобудинова и Дарья Василькова пришли на забег в компании коллег из агентства недвижимости.

“Мы познакомились с движением “5 верст” в экопарке Затюменском. Это здорово, что забеги начнут проводить в парке Гагарина. Теперь тюменцам, которые проживают в этом районе, не нужно ездить в Затюменский. В парке Гагарина – классная дорожка, пять километров вокруг парка. В самой зеленой зоне царит просто дикая природа, там птицы, растения, в том числе из Красной книги. Можно не только пробежаться, но и отдохнуть потом с семьей”, – поделилась Татьяна.

Накануне тюменка прошла обучение, чтобы стать волонтером проекта. В яркой одежде она встречала любителей спорта на финише и провожала на регистрацию.

63-летний Валерий специально приехал на открытие забегов. Он просто не мог пропустить такое событие. Мужчина – большой любитель спорта, бегает больше 30 лет. Уже 150 раз он пробежал в рамках проектов parkrun и “5 верст”. Более того, он поучаствовал во всех забегах, проводимых в регионе и за его пределами.

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Инна Пахомова