  • 12 апреля 202512.04.2025суббота
  • USD84,0040
    EUR96,2163
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер западный

Забег “5 верст” впервые прошел в парке имени Юрия Гагарина в Тюмени

Общество, 12:06 12 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Именитые спортсмены, коллективы предприятий и учреждений, простые тюменцы пришли на открытие забега “5 верст” в парке им. Ю. А. Гагарина 12 апреля. Событие приурочили ко Дню космонавтики.

Несмотря на то что к утру в городе выпал снег, в парк пришло немало людей. Перед забегом участники встретились с биатлонистами Евгением Гараничевым и Викторией Сливко.

“Организатор забегов в экопарке Роман Берестовский делает большое дело, привлекая нас к занятиям спортом. Стараюсь регулярно участвовать в таких мероприятиях. Здорово, что эти проекты поддерживают профессиональные спортсмены. Люди могут пообщаться с ними”, – поделился директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Дмитрий Фабричников.

﻿

На старте можно было увидеть людей, в блестящих шлемах космонавтов и белых комбинезонах.

Перед стартом участники прослушали запись речи Юрия Гагарина, сделанную перед полетом в 1961 году. Большинство горожан бежали, но были и те, что прошли дистанцию пешком со скандинавскими палками. В конце все участники зафиксировали свои результаты. Кроме того, для них проводились розыгрыши подарков.

﻿

Татьяна Минобудинова и Дарья Василькова пришли на забег в компании коллег из агентства недвижимости.

“Мы познакомились с движением “5 верст” в экопарке Затюменском. Это здорово, что забеги начнут проводить в парке Гагарина. Теперь тюменцам, которые проживают в этом районе, не нужно ездить в Затюменский. В парке Гагарина – классная дорожка, пять километров вокруг парка. В самой зеленой зоне царит просто дикая природа, там птицы, растения, в том числе из Красной книги. Можно не только пробежаться, но и отдохнуть потом с семьей”, – поделилась Татьяна.

Накануне тюменка прошла обучение, чтобы стать волонтером проекта. В яркой одежде она встречала любителей спорта на финише и провожала на регистрацию.

﻿

63-летний Валерий специально приехал на открытие забегов. Он просто не мог пропустить такое событие. Мужчина – большой любитель спорта, бегает больше 30 лет. Уже 150 раз он пробежал в рамках проектов parkrun и “5 верст”. Более того, он поучаствовал во всех забегах, проводимых в регионе и за его пределами.

Следить за событиями забега в парке Юрия Гагарина можно в сообществе во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День космонавтики , забег , парк Гагарина , спортсмены

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 12.04.2025Эксперты советуют наводить порядок на садовых участках уже сейчас
15:54 12.04.2025Новую книгу Анны Неркаги "Предание об одиноком человеке" презентовали в Менделеевке
15:21 12.04.2025Новый ФАП откроют в Ишимском районе летом
14:38 12.04.2025Тюменцы приняли участие в образовательной программе "Мастерская сотрудничества"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора