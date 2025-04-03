Передвижной музей "Автобус памяти" расскажет о тыловой Тюмени
Передвижной музей "Автобус памяти" позволит горожанам узнать больше о тыловой Тюмени.
Заместитель руководителя тюменского отделения "Молодой гвардии" Ангелина Лупушор отметила, что "Автобус памяти станет центральным проектом патриотической кампании "Мы помним" 2025 года.
"В 2023 году проект был посвящен заводам, медицине, школам города. В этот раз мы решили акцентировать больше внимания конкретно на заводах, которые работали в городе в годы Великой Отечественной войны. Расскажем о торпедных катерах, о поезде-бане, планерах", — добавила она.
Проект "Автобус памяти" откроется на пешеходной улице Дзержинского театрализованной постановкой 19 апреля.
Инна Пахомова