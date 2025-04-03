  • 3 апреля 20253.04.2025четверг
  • В Тюмени 6..8 С 0 м/с ветер западный

Передвижной музей "Автобус памяти" расскажет о тыловой Тюмени

Политика, 10:46 03 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Передвижной музей "Автобус памяти" позволит горожанам узнать больше о тыловой Тюмени.

Заместитель руководителя тюменского отделения "Молодой гвардии" Ангелина Лупушор отметила, что "Автобус памяти станет центральным проектом патриотической кампании "Мы помним" 2025 года.

"В 2023 году проект был посвящен заводам, медицине, школам города. В этот раз мы решили акцентировать больше внимания конкретно на заводах, которые работали в городе в годы Великой Отечественной войны. Расскажем о торпедных катерах, о поезде-бане, планерах", — добавила она.

Проект "Автобус памяти" откроется на пешеходной улице Дзержинского театрализованной постановкой 19 апреля.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автобус , Великая Отечественная война , история , Молодая гвардия

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:46 03.04.2025Передвижной музей "Автобус памяти" расскажет о тыловой Тюмени
15:47 31.03.2025В Тюмени назначили новых руководителей городских управ
12:36 31.03.2025Иван Квитка: новые условия семейной ипотеки расширят возможности для семей с детьми
13:21 28.03.2025В Тюменской области объявлен дополнительный набор в молодежную палату

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора