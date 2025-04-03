Исторический квест пройдет перед водружением Знамени Победы в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Исторический квест, сопряженный с акцией "Знамя Победы", проведут активисты "Молодой гвардии Единой России" в Тюмени в конце апреля. Событие состоится на набережной Туры в рамках патриотической кампании "Мы помним".

Ежегодная акция "Знамя Победы" посвящена годовщине водружения знамени над Рейхстагом, которое произошло 30 апреля 1945 года. Молодогвардейцы по традиции водрузят символ победы советского народа над фашистской Германией на верхний пилон моста Влюбленных.

"Суть квеста заключается в том, что мы не только повышаем уровень знаний по истории о Великой Отечественной войне среди школьников, но и вовлекаем молодежь в общественную деятельность. Хотим набрать активных школьников на "Уроках Великой Победы", которые мы активно проводим в учебных заведениях города. Предлагаем им стать волонетрами на нашей акции", — отметил руководитель патриотической кампании "Мы помним" Руслан Рябев.

В ходе квеста ребята будут изучать факты исторические о Великой Отечественной войне. Команда, которая быстрее всего пройдет все тематические станции, даст команду водрузить Знамя Победы.

Инна Пахомова