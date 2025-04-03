  • 3 апреля 20253.04.2025четверг
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер юго-западный

Исторический квест пройдет перед водружением Знамени Победы в Тюмени

Общество, 20:12 02 апреля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Исторический квест, сопряженный с акцией "Знамя Победы", проведут активисты "Молодой гвардии Единой России" в Тюмени в конце апреля. Событие состоится на набережной Туры в рамках патриотической кампании "Мы помним".

Ежегодная акция "Знамя Победы" посвящена годовщине водружения знамени над Рейхстагом, которое произошло 30 апреля 1945 года. Молодогвардейцы по традиции водрузят символ победы советского народа над фашистской Германией на верхний пилон моста Влюбленных.

"Суть квеста заключается в том, что мы не только повышаем уровень знаний по истории о Великой Отечественной войне среди школьников, но и вовлекаем молодежь в общественную деятельность. Хотим набрать активных школьников на "Уроках Великой Победы", которые мы активно проводим в учебных заведениях города. Предлагаем им стать волонетрами на нашей акции", — отметил руководитель патриотической кампании "Мы помним" Руслан Рябев.

В ходе квеста ребята будут изучать факты исторические о Великой Отечественной войне. Команда, которая быстрее всего пройдет все тематические станции, даст команду водрузить Знамя Победы.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , история , квест , Молодая гвардия

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:14 02.04.2025В строящейся в Тюменском районе школе готовятся к внутренним штукатурным работам
20:46 02.04.2025Тюменская область сохранила высокое четвертое место в рейтинге индекса качества городской среды
20:12 02.04.2025Исторический квест пройдет перед водружением Знамени Победы в Тюмени
19:37 02.04.2025Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области открыли в Сорокинском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора