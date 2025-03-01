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Тюменским СОНКО рассказали, как увеличить шансы на победу в грантовом конкурсе губернатора

Общество, 15:10 27 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рекомендации, как увеличить шансы на победу в грантовом конкурсе губернатора Тюменской области, дали тюменским СОНКО на образовательном мероприятии в мультицентре "Моя территория". Каждого лидера некоммерческой организации проконсультировали индивидуально.

"Мы каждый год стараемся проводить такие образовательные встречи, посвященные именно этому конкурсу. Знаете, они дают классный результат. Самая огромная проблема – люди не читают положение, а ведь там расписаны все условия. И благодаря нам они знакомятся с ним. Еще мы видим, кто подает заявки, и стараемся помогать этим людям на консультациях. Созваниваемся и точечно работаем", - пояснила корреспонденту "Тюменской линии" руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.

Экспертами интенсива выступило два человека. Начальник отдела регионального департамента соцразвития Юлия Мясникова рассказала о специфике конкурса, про особенности подачи заявки в этом году, направлениях. К примеру, в этом году введен новый трек — "Поддержка и сопровождение участников боевых действий и их семей". Руководитель грантового отдела Благотворительного фонда развития Тюмени Светлана Дремлюга проконсультировала лидеров НКО по заполнению документов, а также как правильно доработать проект, чтобы он получил больше шансов на победу.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Молодежные инициативы всегда отличаются смелостью. Но ребята мало задумываются над тем, действительно ли это нужно, а если да, то как это доказать. За формой часто пропадает содержание любого социального проекта. Нужно не выступать в роли благодетеля, а становиться партнером. "Моя территория" так и работает. Они учат, создают условия для передачи знаний, взаимодействуют. Проекты должны быть про то же", – обратила внимание Светлана Дремлюга.

Анна Маликова приехала на встречу из Ялуторовска. Свою автономную некоммерческую организацию Центр поддержки и развития инициатив детей и молодежи "Мастера изменений" она зарегистрировала только 10 марта. Ее команда уже начала заполнять заявку на конкурс.

"Помимо этого, я еще работаю в социально-деловом центре. При нем есть молодежный театр "Формат". У ребят возникла идея поставить профилактический иммерсивный спектакль на негативные поведенческие явления, которые есть у подростков. Именно такого опыта в постановке с социальным уклоном у них не было. Мы хотим оформить заявку качественно, чтобы победить, поэтому нам важны и нужны такие консультации с экспертами", - добавила она.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 2025 году конкурс грантов губернатора посвящён 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Заявки принимают до 7 апреля на официальном сайте.

Виктория Макарова

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# гранты губернатора , СОНКО

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