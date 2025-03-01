Выставка "Мастерим вместе про Тюмень" открылась на улице Дзержинского

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Мастерим вместе про Тюмень" открыли на ул. Дзержинского 23 марта. На ней представили изделия из глины, стекла, фетра, кости.

Уличная экспозиция стала итогом грантового проекта для семей. Ранее инициативу региональной общественной организации "Гильдия современных и народных ремесел" поддержали правительство Тюменской области и Фонд президентских грантов.

С ноября тюменские семьи бесплатно приобщались к разным ремесленным техникам, создавали сувениры, посвященные городу. В основном встречи с мастерами проходили на базе музея “Дом Машарова”. Всего объединили 80 семей. Они создали 105 изделий.

“Это одно из последних событий проекта. У нас целевая аудитория – семьи и дети от пяти до 17 лет. На выставке представлены разные работы, видна детская рука и разные направления. Есть фигурки из мыла, глины, фетра, композиции, по разным темам. Тюменцы пофантазировали на тему наличников, мамонтов, Конька-горбунка, соболей, дерева счастья”, – поделилась руководитель проекта, председатель ТРОО "Гильдия мастеров" Инна Гайдук с корреспондентом информационного агентства “Тюменская линия”.

Она отметила, что ей понравилась идея с вратами Сибири. По ее словам, интересно посмотреть, как этот новый бренд видят тюменские семьи. У всех ассоциации со старинными деревянными воротами.

“Мы хотели посмотреть, как горожане воспринимают нашу Тюмень. Предложений по каким-либо новым идеям для сувениров было немного. Чаще предлагали поместить на сувениры мост Влюбленных, набережную, сквер Сибирских кошек”, – дополнила Инна Гайдук.

До 16 часов на мастер-классе любой сможет создать сувенир, связанный с Тюменью. Мастера показывают, как создавать изделия в технике лепки и ковровой вышивки.

Еще одна выставка проекта откроется в музее “Дом Машарова” 30 апреля.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова