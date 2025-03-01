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Тюменцев старше 55 лет набирают в школу волонтеров

Общество, 20:49 18 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Набор в школу волонтеров объявляет штаб-квартира серебряного добровольчества, сообщает региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Научиться помогать профессионально и стать резидентами крупного регионального проекта могут тюменцы старше 55 лет, которые находятся в самом начале добровольческого пути и не имеют опыта в этой сфере.

Образовательный марафон, включающий интенсивы, командные тренинги и ситуационные кейсы, продлится до конца апреля. Знакомство будущих волонтеров с системой добровольчества состоится 31 марта в конференц-зале Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации (ул. Карла Маркса, 123). Начало – в 11 часов.

Прежде чем получить волонтерскую книжку и стать частью команды, новичкам предстоит погрузиться во флагманские проекты штаб-квартиры, изучить основы добровольческой помощи, включая этикет, психологические аспекты и тонкости работы на платформе dobro.ru.

Поддерживать на этом пути будет команда руководителей проектов, тимлидеры движения, а также специалисты организаций, где помощь серебряных волонтеров наиболее актуальна.

"В Тюменском регионе добровольчество среди пожилых людей давно перестало нести стихийный характер, а оформилось в четкую и прозрачную структуру. Все чаще мы видим примеры людей, для которых выбор в пользу безвозмездной помощи становится стилем жизни. Но даже к добрым делам нужно подходить основательно, чтобы они не вредили тому, для кого предназначены, и позволяли сохранять эмоциональные ресурсы волонтера для дальнейшей деятельности. Как стать профессиональным помощником? В школе волонтеров мы даем ответ", – отмечают координаторы.

Занятия в школе будут проходить два раза в неделю. Сообщить об участии можно по телефону 51-50-51 или через форму анкеты по ссылке. Предварительная запись обязательна.

Напомним, штаб-квартира серебряного добровольчества ˗ опорный центр развития и поддержки волонтерского движения среди представителей старшего поколения. Организация объединяет пожилых активистов региона, оказывает полное сопровождение их деятельности – от первичного отбора кандидатов и последующего обучения до помощи в создании собственных социальных программ.

За дополнительной информацией о мероприятиях школы можно обратиться в отдел по содействию активному долголетию по телефону: 51-50-51.

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# добровольцы , серебряные волонтеры

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