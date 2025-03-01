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На "Тюменском марафоне" откроют выставку спортивных направлений города

Общество, 16:01 30 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Тюменский марафон", который состоится в Тюмени 27 и 28 сентября, будет не просто беговым событием. На площадке у мультицентра "Контора пароходства" откроют выставку, на которой горожан познакомят со спортивными направлениями города.

Об этом сообщил директор АНО "Паркран Затюменский", автор проекта "Роман со спортом" Роман Берестовский на лектории Тюменского агентства развития креативных индустрий 19 марта.

Напомним, в 2025 году организация занимается возрождением "Тюменского марафона", который не проводился ровно 13 лет. Это событие, напомнил Роман Берестовский, входило в топ-5 лучших спортивных мероприятий России.

"На марафоне разыгрывались "Запорожцы", "Москвичи", "Волги". Сейчас мы ищем крутой подарок. Может, это будет и автомобиль, но не обещаю", — добавил директор АНО "Паркран Затюменский".

Гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев считает, что "Тюменский марафон" должен стать интересным, творческим событием для всего региона. Привлекательным для людей его сделает стартовый городок, где разместятся музыкальные, гастрономические и другие активности. В этом пространстве будут работать три сцены и спортивное "ЭКСПО" — выставка разных видов спорта. Организации, активисты, желающие присоединиться к программе марафона и внести что-то свое, могут обратиться в ТАРКИ.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# бег , Контора пароходства , спорт

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