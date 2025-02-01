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Проведение тюменского марафона возобновят осенью 2025 года

Общество, 19:54 22 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проведение тюменского марафона возобновят осенью 2025 года. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев на встрече с представителями креативных индустрий, которым он презентовал проект "Тюмень — врата Сибири". Событие прошло в мультицентре "Контора пароходства" 22 февраля.

Мэр отметил, что этот марафон имеет большую историю в 25 лет.

"Уверен, что этот марафон под названием "Врата Сибири" привнесет многое. Для нас такие события как "Битва на Туре" не столько о спорте, сколько фестивальная история, направленная на создание праздника новых эмоций, впечатлений и, конечно, возможности реализации определенных коммерческих проектов в дальнейшем", — произнес Максим Афанасьев.

Директор тюменского марафона Роман Берестовский добавил, что на днях открылась регистрация на спортивное событие, которое не проводилось в областной столице 13 лет. Спортсменам предложены дистанции — от 42 м до 42 км.

Инна Пахомова

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# Максим Афанасьев , марафон , спорт

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