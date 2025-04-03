Серию видороликов о тыловой Тюмени запустят в социальных сетях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Серию видороликов о тыловой Тюмени запустят в социальных сетях в рамках патриотической кампании "Мы помним".

"Сейчас особой популярностью пользуются клипы во ВКонтакте, трендовые короткие ролики. Мы снимаем познавательные видео об истории тыловой Тюмени. Опубликуем их на наших страницах в социальных сетях", — поделилась заместитель руководителя тюменского отделения "Молодой гвардии" Ангелина Лупушор.

Отметим, за всю патриотическую кампанию "Мы помним" активисты планируют провести 11 проектов. Это акция "Георгиевская лента", патриотический квартирник, "Уроки Великой победы", модель историко-политических конференций времен Великой Отечественной войны, автобус памяти, минута молчания, свеча Памяти, знамя Победы, #кстати.Тюмень, "Лица героев Победы", патриотический субботник.

Инна Пахомова