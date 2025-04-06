Тюменцам дали советы, как выиграть в конкурсе грантов губернатора региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Советы о том, как выиграть V Конкурс грантов губернатора Тюменской области, дала региональным СОНКО руководитель грантового отдела Благотворительного фонда развития Тюмени Светлана Дремлюга. В этом году тюменцы на реализацию своих социально значимых проектов могут получить от 300 тысяч до 1,5 млн рублей.

В первую очередь важно сформировать команду. Она может состоять из друзей, коллег, благополучателей. Такая командная работа в большинстве случаев даёт отличный результат, уверена эксперт.

"Не надо в бюджете писать сумму больше, думая, что ее сократят. А если нет? Тогда получите меньше баллов за то, что у вас не все расходы обоснованы в документах. Потом придется возвращать не потраченные деньги. Грантовые средства не возвратные и беспроцентные, только в том случае, если они расходуются целевым образом", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Светлана Дремлюга.

Подавать на конкурс лучше одну инициативу. По словам руководителя грантового отдела Благотворительного фонда развития, некоторые некоммерческие организации заявляют сразу несколько проектов, а в итоге они все оказываются недоработаны.

"Еще один важный момент – отчет. Это такая история, которую однажды надо полюбить. Она дает возможность оценить эффективность твоей работы", - подчеркнула Светлана Дремлюга.

Напомним, что в этом году конкурс посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Регистрация на него открыта до 18 часов 7 апреля. Итоги будут объявлены не позднее 1 июня, а реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 15 июля и продлиться до 1 ноября 2026 года.

Проконсультироваться по вопросам участия можно в региональном департаменте социального развития по телефонам: 8 (3452) 20-10-57, 50-26-56.

Виктория Макарова