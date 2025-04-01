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Подготовка к паводку в Казанском районе — на контроле МЧС России

Общество, 18:20 01 апреля 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Подготовка к паводку в Казанском районе — на контроле МЧС России

Оперативная группа Главного управления МЧС России по Тюменской области прибыла в Казанский район. Основная задача - проверить готовность населенных пунктов находящихся в зоне возможного подтопления к прохождению паводка, сообщили в ведомстве.

"Сегодня мы посетили села Казанское, Гагарье, Афонькино, деревни Большие и Малые Ярки, Боровлянка. Оценили степень готовности временных земляных насыпей, организацию мест для домашнего крупнорогатого скота и имущества граждан в случае эвакуации. В ходе визитов в населенные пункты, общаемся с представителями органов местного самоуправления и жителями, в случае необходимости оказываем методическую помощь в проведении превентивных мероприятий", — отметил заместитель начальника областного главка МЧС России по антикризисному управлению Андрей Умаров.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Для мониторинга обстановки с воздуха задействован беспилотный летательный аппарат.

В течении четырех дней оперативная группа проведет осмотр 31-го населенного пункта в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском муниципальных районах.

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# МЧС , подготовка к паводку

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