Подготовка к паводку в Казанском районе — на контроле МЧС России
Подготовка к паводку в Казанском районе — на контроле МЧС России
Оперативная группа Главного управления МЧС России по Тюменской области прибыла в Казанский район. Основная задача - проверить готовность населенных пунктов находящихся в зоне возможного подтопления к прохождению паводка, сообщили в ведомстве.
"Сегодня мы посетили села Казанское, Гагарье, Афонькино, деревни Большие и Малые Ярки, Боровлянка. Оценили степень готовности временных земляных насыпей, организацию мест для домашнего крупнорогатого скота и имущества граждан в случае эвакуации. В ходе визитов в населенные пункты, общаемся с представителями органов местного самоуправления и жителями, в случае необходимости оказываем методическую помощь в проведении превентивных мероприятий", — отметил заместитель начальника областного главка МЧС России по антикризисному управлению Андрей Умаров.
Для мониторинга обстановки с воздуха задействован беспилотный летательный аппарат.
В течении четырех дней оперативная группа проведет осмотр 31-го населенного пункта в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском муниципальных районах.