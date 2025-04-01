В реке Исетского района уровень воды превысил трехметровую отметку

| Фото: из Telegram-канала главы Исетского района Николая Теньковского | Фото: из Telegram-канала главы Исетского района Николая Теньковского

3,47 м составил уровень воды в реке Исети Исетского района 1 апреля. Об этом сообщил глава муниципального образования Николай Теньковский.

"В этом году уровень воды в Исети уже достиг отметки 3 метра 47 сантиметров, что является значительным показателем. Для сравнения, в прошлом году максимальный уровень подъема был на 3 метра 84 сантиметра", - уточнил Николай Теньковский.

Отметим, в Тюменской области идет подготовка к паводку. В населенных пунктах укрепляют насыпи, готовят резервы мешков с песком, пункты временного размещения, технику и другие ресурсы.

В случае наступления ЧС по телефону 122 можно получить всю информацию о зонах подтопления и эвакуации, пунктах временного размещения и мерах поддержки пострадавших.