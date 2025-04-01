В реке Исетского района уровень воды превысил трехметровую отметку
3,47 м составил уровень воды в реке Исети Исетского района 1 апреля. Об этом сообщил глава муниципального образования Николай Теньковский.
"В этом году уровень воды в Исети уже достиг отметки 3 метра 47 сантиметров, что является значительным показателем. Для сравнения, в прошлом году максимальный уровень подъема был на 3 метра 84 сантиметра", - уточнил Николай Теньковский.
Отметим, в Тюменской области идет подготовка к паводку. В населенных пунктах укрепляют насыпи, готовят резервы мешков с песком, пункты временного размещения, технику и другие ресурсы.
В случае наступления ЧС по телефону 122 можно получить всю информацию о зонах подтопления и эвакуации, пунктах временного размещения и мерах поддержки пострадавших.