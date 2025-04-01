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Александр Моор поздравил тюменцев с Днем космонавтики

Общество, 11:34 12 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Освоение космоса позволяет эффективно мониторить состояние лесов и рек, в том числе во время пожаров и паводков. Спутниковая система с орбиты помогает отслеживать и корректировать маршруты движения транспорта.

Об этом в своих аккаунтах в соцсетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Друзья, поздравляю вас с великим праздником и торжеством научного прогресса. 64 года назад с космодрома Байконур стартовала ракета "Восток-1" с первым в мире космонавтом на борту, чье имя известно каждому на планете — Юрием Гагариным! Юрий Алексеевич стал первооткрывателем космической эры. Сложно переоценить значение этого события, которое изменило мир. С праздником, земляки. Поехали!", - поздравил тюменцев глава региона.

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# Александр Моор , День космонавтики

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