Научная конференция ко Дню славянской письменности и культуры пройдет в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы изучения и сбережения культурно-исторического наследия России", приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, пройдет в Тюмени 23 мая. В этом году мероприятие состоится в 48-й раз и будет посвящено ряду важных дат, среди которых 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 210 лет со дня рождения П.П. Ершова, 165 лет со дня рождения А.П. Чехова, 130-летие русского поэта Сергея Есенина и другие.

Участники в очном и дистанционном формате обсудят важнейшие темы. Так, эксперты выскажутся о духовных поисках русской литературы, культуры и искусства, об отражении военной темы в произведениях писателей-фронтовиков, о тюменских писателях, которые отражают тему СВО в своих произведениях.

Еще одной важной темой дискуссий станет "Русский язык в межкультурной коммуникации и государственной политике". Специалисты обсудят роль текста в семиотике и лингвистике, проблемы обучения русскому языку детей мигрантов в школах с полиэтническим составом учащихся, приведут данные сопоставительных исследований языков и культур. Также расскажут о возможностях и специфике изучения русского языка в онлайн-среде, о цифровых ресурсах в преподавании, о духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и молодежи на примере заветов отцов и участников СВО.

Отдельный блок выступлений посвятят развитию православия в Сибири, исторической и культурной памяти и ее роли в сохранении российской, русской и национальной безопасности.

"Конференция – это открытая дискуссионная площадка, на которой новые в современной гуманитарной повестке дня аксиологические проблемы раскрываются в парадигме вечных ценностей с учетом духовно-нравственного опыта предшественников, запечатленного в их произведениях. Все материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных статей. Заявки на участие в конференции можно присылать до 12 мая на konf48@utmn.ru", - сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в реготделении Ассамблеи народов России.

Принять участие в мероприятии можно как очно, так и в дистанционном формате. Пленарное заседание начнется в 13 часов в ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко (ул. Осипенко, 1). В рамках конференции планируется проведение выставок и тематических круглых столов, секционных заседаний.

Любовь Голышева