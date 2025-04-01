Тюменцам вручат награды в честь юбилея Студвесны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы получат награды в честь 30-летия Областного фестиваля "Студенческая весна". Событие пройдет 12 апреля в ТюмГУ на финальном шоу направления "Танцевальное" и 16 апреля в Тюменской филармонии на гала-концерте XXX Областного фестиваля "Студенческая весна".

Как сообщает "КП-Тюмень", участники, руководители творческих коллективов и режиссеры-постановщики, которые неоднократно становились лауреатами I степени или обладателями Гран-при на Областном фестивале, будут отмечены наградами II степени. Их же получат эксперты и организаторы фестиваля, которые несколько раз входили в состав жюри или оргкомитета, а также те, кто внес значительный вклад в развитие фестиваля.

Награду I степени вручат участникам, которые завоевывали Гран-при на Областном фестивале или становились призерами Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Также отметят руководителей коллективов и режиссеров-постановщиков, получившие Гран-при на региональном уровне или ставшие призерами на всероссийском уровне.

Награду I степени получат и эксперты и организаторы, которые активно участвовали в организации или входили в состав экспертов Областного фестиваля на протяжении 10 лет и внесли значительный вклад в его развитие.