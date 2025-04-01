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Дыхательная гимнастика поможет избежать уловок мошенников, считает тюменский психотерапевт

Общество, 14:40 11 апреля 2025

Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

Пять глубоких вдохов и медленных выдохов помогут прийти в себя после звонка или сообщения от мошенников. Они чаще всего сообщают или пишут что-то негативное, связанное с родными. Включить разум и отключить эмоции помогает правильное дыхание или приседания.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры психологии и педагогики с курсом психотерапии Тюменского медицинского университета Андрей Бухна.

"Любую работу психотерапевтов откройте, связанную с повышенной тревожностью, эмоциональностью, и найдете упражнения на дыхание. Тревожный человек дышит поверхностно. Спокойный вдох, на вдохе одну секунду не дышать, медленный выдох, секунду не дышать, и так пять раз. Научно доказано – это помогает привести мысли в порядок", - отмечает медик.

Снизить уровень адреналина в крови также помогают 15-20 приседаний.

Все решения, принятые на фоне эмоций, субъективны. Нужно учиться включать логику, считает психотерапевт. Для этого важно ограничить просмотр новостей, отказаться от бесконечного скроллинга.

"Мошенники тоже очень хорошие психологи, они способны с первых секунд определить, поддастся человек на провокацию или нет. И здесь нет вины того, кому звонят. Ведь мы, особенно с возрастом, становимся более эмпатичными, чувствительными к боли, горю, утратам. У нас развивается чувство сопричастности. Конечно, нельзя сказать всем – не будьте такими добрыми, не доверяйте всем подряд, просто нужно учиться отличать правду ото лжи, вовремя говорить нет", - советует Андрей Бухна.

Чего недостает современному обществу, считает эксперт, это гигиены психики, примерно такой, как гигиена тела, к которой нас приучают с детства. Человеку важно объяснять, что ждет его в жизни, готовить к различным преградам.

"Что можно сделать прямо сейчас – это позвонить своим родителям, знакомым старикам и рассказать о том, как действуют мошенники. Привести реальные ситуации, случаи. То есть максимально уделить внимание этой теме, помочь, подсказать, как уберечь себя от провокаций", - рекомендовал Андрей Бухна.

Анжела Лебедева

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# мошенники , психология , Тюменский медицинский университет

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