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В селе Казанское продолжается подготовка к паводку

Губернатор, 17:41 03 апреля 2025

скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

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Подготовка к паводку продолжается в с. Казанское. 3 апреля здесь завершили укрепление дамбы пленкой и мешками с грунтом еще на одном участке – на ул. Советской.

Пост об этом опубликовал губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале.

"Обстановка на реке Ишим спокойная. Ждем в ближайшие дни уточненный прогноз по уровню воды от Росгидромета", — заверил глава региона.

видео из Telegram-канала Александра Моора

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# Александр Моор , подготовка к паводку

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