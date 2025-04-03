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Круглосуточный пожарный пост будет работать в Ишимском районе на время паводка

Общество, 17:45 03 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Временный пост организован в д. Рагозина Ишимского района на период затопления низководного моста.

Специалисты будут дежурить здесь круглосуточно, сообщает Противопожарная служба Тюменской области. В штате - сотрудники отряда ГПС-2.

Напомим, ранее вместе с ТОСЭР на месте была организована лодочная переправа. "Это позволит быть на связи и быстро принимать необходимые меры в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - отметили в ведомстве.

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# Ишимский район , пост пожарной охраны

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