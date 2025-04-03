Круглосуточный пожарный пост будет работать в Ишимском районе на время паводка
Временный пост организован в д. Рагозина Ишимского района на период затопления низководного моста.
Специалисты будут дежурить здесь круглосуточно, сообщает Противопожарная служба Тюменской области. В штате - сотрудники отряда ГПС-2.
Напомим, ранее вместе с ТОСЭР на месте была организована лодочная переправа. "Это позволит быть на связи и быстро принимать необходимые меры в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - отметили в ведомстве.