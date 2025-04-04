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Земляные насыпи в Ишиме укрывают пленкой

Губернатор, 12:19 04 апреля 2025

Скриншот видео из ТГ-канала Александра Моора | Фото: Скриншот видео из ТГ-канала Александра Моора

30 тыс. мешков и 2 тыс. м полиэтиленовой пленки подготовили в Ишиме для укрепления земляных сооружений. Коммунальщики и волонтеры уже укрывают насыпи пленкой, начали с защитного вала в пер. 5-й Южный.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях. Он уточнил, что всего к паводку в Ишиме возвели три новые земляные насыпи, убрали старые конструкции металлического пешеходного моста, расчистили русла малых рек Мергенька и Карасуль общей протяженностью 1 тыс. 350 м.

На сегодня уровень воды в Ишиме здесь составляет 420 см, до отметки "опасное явление" - еще столько же. За сутки вода прибыла на 57 см.

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# Александр Моор , Ишим , паводок , подготовка к паводку

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