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Насыпь в 4,3 км возводят на федеральной трассе Р-402 в Абатском районе

Общество, 19:18 04 апреля 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Насыпь протяжённостью 4,3 км и высотой в 1 метр возводят на федеральной дороге Р-402 в Абатском районе. По предварительным прогнозам Росгидромета, этого должно хватить, чтобы защитить трассу от большой воды. Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"По плану завершить дорожники должны к 10 апреля, но, скорее всего, управятся быстрее. На объекте работает 50 единиц техники", - отметил глава региона.

Пробок на участке федеральной трассы не наблюдается. Вода в реке Ишим у с. Абатского прибывает, за последние сутки она поднялась на 54 см.

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# Александр Моор , паводок

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