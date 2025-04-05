Противопаводковые работы в Ишимском районе идут в две смены

| Фото: ТГ-канал Сергея Ломовцева | Фото: ТГ-канал Сергея Ломовцева

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Волонтеры Ишимского района вышли на укрепление земляных насыпей. Они засыпают песок в мешки и укладывают пленку для защиты сооружений от большой воды.

Как сообщает администрация муниципалитета, работы выполнены на 80 %. На крупных объектах трудятся в две смены. К примеру, волонтеры уже укрепили таким образом насыпь в районе поселка Дом Отдыха протяженностью 580 м.

В своих соцсетях глава района Сергей Ломовцев поблагодарил всех земляков, которые помогают защищать населенные пункты.