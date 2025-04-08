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В Казанском районе установили видеонаблюдение для мониторинга паводковой ситуации

Общество, 14:29 08 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Видеонаблюдение для мониторинга паводковой ситуации на реке Ишим в деревне Ильинка Казанского района организовал "Ростелеком". Именно этот населенный пункт в 2024 году первым встретил большую воду из Казахстана.

С помощью IP-видеокамеры с широким углом обзора, высоким разрешением и датчиком освещенности "день-ночь" диспетчеры оперативного штаба по паводкам Тюменской области дистанционно смогут отслеживать состояние реки.

"Цифровое решение, внедренное нами на реке Ишим, пока запущено в пилотном режиме. Сейчас камера в паводковой зоне работает круглосуточно, что позволяет контролировать оперативным службам ситуацию в режиме реального времени. При необходимости мы готовы развернуть систему видеонаблюдения за половодьем и в других муниципальных районах", - сказал директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелекома" Александр Каменских.

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Также компания на протяжении последних трех лет проводит модернизацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в Тюменской области. За это время было подключено 483 устройства оповещения населения. В период весеннего половодья система, наряду с камерами видеонаблюдения, помогает обеспечить безопасность людей и имущества, пишет пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелекома".

"Систему оповещения можно включать сразу во всех населенных пунктах или выборочно. В 2024 году, во время подтопления жилых домов на юге области, наши сотрудники предупреждали жителей о приближающейся опасности звуком сирен и через громкоговорители", - добавил начальник управления "Тюменской областной службы экстренного реагирования" Алексей Сухорученко.

Напомним, что в связи с существующей угрозой подтопления территорий муниципальных образований постановлением губернатора региона с 27 марта введен режим повышенной готовности.

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# видеонаблюдение , паводок , Ростелеком

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