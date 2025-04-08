В Уватском районе готовятся к паводку

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова

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К паводку готовятся в Уватском районе. Специалисты разработали план оповещения населения о возможном подтоплении, сообщил глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"В районе работает оперативный штаб. Ведем ежедневный мониторинг уровня воды в реке Иртыш. Проверили готовность сил и средств спасательных формирований. Разработали алгоритмы действий всех подразделений при чрезвычайной ситуации – МЧС, полиции, Управления автомобильных дорог", - уточнил глава района.

По его словам, из-за потепления прекратили движение автомобилей по ледовой переправе. Пассажиров перевозит судно на воздушной подушке. Вместе с тем сохраняется возможность пешего прохода.

Отметим, по данным на 8 апреля уровень воды в реке Иртыш в районе с. Уват составляет 505 см - плюс 13 см за сутки, а у с. Демьянское – 316 см. за стуки увеличение на 5 см.