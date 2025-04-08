В Тюменской области из-за половодья перекроют 15 региональных дорог

| Фото: из Telegram-канала Главного управления строительства Тюменской области | Фото: из Telegram-канала Главного управления строительства Тюменской области

15 региональных дорог временно перекрыли за-за половодья в Тюменской области. В их числе трассы, на которых расположены низководные мосты. Каждый год во время паводка они уходят под воду, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В списке дорог, которые будут временно перекрыты, подъезд к д. Рагозина, Гагарино - Клепиково - Орловка, Ишимский район. Пути объезда: по автодороге подъезд к д. Синицына, Ишим – Синицына. Равнец - Кошкарагай, Ишимский район.

Ощепково - Назарово, Абатский район. Нововяткино - Балаганы - Заборка, Викуловский район - пути объезда: для вездеходной техники по грунтовой муниципальной дороге от д. Тюлешев Бор до с. Калинино. Викулово - Ермаки -Жигули.

Королево - Дербень, Голышмановский округ - пути объезда: по грунтовой полевой дороге.

Юрминка - Кармацкая, Аромашевский район - пути объезда: имеется по дороге Чигарева - Кармацкая - Малоскаредное - Богословка

Подъезд к д. Валгина - пути объезда: по дороге Аромашево - Кротово - Большое Сорокино, Подъезд к д. Валгина, по муниципальной дороге Валгина-Николаевка

Сорочкино - Русаково - Преображенка - Нововыигрышнева, Аромашевский район. Пути объезда: по а/д Аромашево - Кротово - Большое Сорокино, Подъезд к д. Валгина, по муниципальной дороге Валгина-Николаевка, по грунтовой полевой и лесной дороге для спец. техники

Подъезд к д. Новоуфимская - Ольгина - Ангарка, Аромашевский район 1 км. Пути объезда: по грунтовой автомобильной дороге с выездом на а/д Кротово - Новопетрово

Подъезд к д. Новоуфимская - Ольгина - Ангарка, Аромашевский район 11 км. Пути объезда: по грунтовой автомобильной дороге с выездом на дорогу Кротово - Новопетрово

Подъезд к п. Комсомольский, п. Первомайский Вагайский район.Пути объезда: имеется для ограниченного вида транспорта по пешеходному мосту.

Хохлово - Криволукская, Ялуторовский район. Пути объезда: через дорогу Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, 85 км.

Актуальная информация о ситуации на региональных дорогах ежедневно обновляется на сайте паводки 2025.

Водителей призывают выбирать пути следования следования заблаговременно.