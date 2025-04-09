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Уровень реки Ишим продолжает стабильно подниматься

Губернатор, 10:35 09 апреля 2025

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Уровень реки Ишим продолжает стабильно расти. В Ишимском районе за сутки вода прибыла от 20 до 26 см за сутки. Там завершаются работы по возведению временных земляных насыпей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В селе Абатском – плюс 24, в Викулово – плюс 27 см. В Казанском районе без изменений. Местами наблюдается разлив на пойме", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Александр Моор подчеркнул, что до отметки "опасное явление" везде имеется хороший запас. Наблюдение за обстановкой ведется в круглосуточном режиме.

Видео из Telegram-канала Александра Моора.

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# Александр Моор , паводок

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