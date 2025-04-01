Тюменцев ждут на V Студенческой конференции "Ключевые слова"
V Студенческая конференция "Ключевые слова" пройдет в Тюмени 24−26 апреля. Работа будет организована в виде секций и круглых столов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Участники представят доклады по актуальным вопросам истории, археологии, лингвистики, мировой политики, урбанистики, языкознания, литературоведения, туризма, философии, медиа и журналистики.
Заявки принимаются до 20 апреля на e-mail: keywordsconf@utmn.ru.