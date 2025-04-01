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В Тюмени открыли арт-объект, посвященный памяти учителей в годы Великой Отечественной войны

Общество, 18:38 15 апреля 2025

фото Единая Россия

В Тюмени на территории колледжа цифровых и педагогических технологий открылся арт-объект, посвященный памяти учителей в годы Великой Отечественной войны.

Для ребят и учителей арт-объект, по словам руководителя фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, регионального координатора партийного проекта "Новая школа" Андрея Артюхова, станет напоминаем о вкладе педагогов в победу — и на фронте, и в тылу.

"Сегодняшним студентам педагогического колледжа предстоит передать детям память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Андрей Артюхов на торжественной церемонии.

В годы войны часть тюменских педагогов отправилась воевать, а остальные продолжили преподавать, делая все, чтобы приблизить победу — откладывали деньги и вместе с семьями учеников передавали их на создание боевой техники.

Колледж цифровых и педагогических технологий — продолжатель лучших традиций техникума, который был открыт в Тюмени в 1921 году и готовил воспитателей для дошкольного и дополнительного образования. В учебном заведении был создан музей народного образования, где большая часть экспозиции посвящена учителям, вставшим на защиту Родины в годы войны. В 1941 году преподавателей и учащихся, а большинство из них - это 20-й выпуск 1940 года, лично провожала на фронт директор Ирина Тужик-Михайлова.

Арт-объект представляет собой открытую книгу, символизирующую знания, летящие голуби — это символ мира, а огонь говорит о мужестве педагогов, прошедших суровые испытания. Авторами проекта - учащиеся Кирилл Долгих, Константин Сычев, Григорий Смолин и Владислав Пахомов. А помог воплотить проект в жизнь Максим Сафонов, обладатель третьего места конкурса профмастерства "Педагог года Тюменской области" в номинации "Мастер года".

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# арт-объект , Великая Отечественная война , колледж

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