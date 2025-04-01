"Звуки памяти" услышат тюменцы 9 и 10 мая на улице Дзержинского

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Два литературно-музыкальных вечера, посвященных Великой Отечественной войне "Звуки памяти" пройдут 9 и 10 мая в 19 часов на ул. Дзержинского в Тюмени. Концерты состоятся в рамках проекта "О нас", который выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив. Всего за время его реализации для тюменцев проведут шесть бесплатных концертов под открытым небом.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила менеджер проекта Мария Белоус.

На майских концертах, которые подготовила творческая и инициативная команда тюменских ребят, прозвучат фронтовой фольклор, стихи и песни о Победе. Артисты исполнят отрывки из военных произведений Александра Твардовского.

Любимые песни и стихи прозвучат в исполнении музыкального коллектива в составе скрипача, клавишника, ударника, гитариста, двух вокалистов и артиста-чтеца.

Также гости праздника смогут принять участие в викторине, посвященной Великой Победе и открытом микрофоне, прочитав со сцены стихотворение или спев песню.

| Фото: архив проекта "О нас" | Фото: архив проекта "О нас"

Встречи продолжатся летом. В июле их посвятят Дню семьи, любви и верности. "Обратимся к творчеству Пушкина, Блока, Симонова, Асадова и других писателей и поэтов, и их произведениям о любви, семье и детях. Встречи несут в себе духовно-нравственные аспекты семейных ценностей, которые команда проекта через музыку и художественное чтение популяризирует для тюменского зрителя. Классиков дополнят и современные произведения на заданную тему", - подчеркнула Мария Белоус.

Следующий концерт коллектив проекта посвятит детству, советским фильмам и мультфильмам.

Организаторы рассказали, что сейчас команда активно готовится к майским концертам. Проведены более 10 репетиций, чтобы представить публике профессиональный творческий вечер, который никого не оставит равнодушным.

Добавим, мероприятия проекта проходит при поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий.

| Фото: архив проекта "О нас" | Фото: архив проекта "О нас"

Инна Кондрашкина