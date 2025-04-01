В Омутинском районе 10,5 тысяч тонн семян признаны кондиционными

| Фото: из Telegram-канала главы Омутинского района Олега Кузнецова | Фото: из Telegram-канала главы Омутинского района Олега Кузнецова

10 тыс. 535 тонн семян, которые аграрии Омутинского района подготовили к посевной, признаны кондиционными. А это 90 % от общего объема, необходимого для весеннего сева, рассказал глава муниципального образования Олег Кузнецов.

Хозяйства закупили 120 тонн элитных семян. Четверть от запланированного объема удобрений уже завезена, это 2 тыс. 104 тонны.

Первым на раннее весеннее боронование технику вывели в хозяйстве "Бизон". Специалисты уже завершили работу на 100 га полей многолетних трав. Начали бороновать свои сельхозземли "Шабановское МПО" и СП "Ситниковское".

По словам главы района, меры направлены на укрепление продовольственной безопасности и повышение качества сельскохозяйственной продукции. Дальнейшие усилия будут сосредоточены на завершении посевной компании и успешном проведении всех агротехнических мероприятий.