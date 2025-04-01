Жителя Тюмени обвиняют в поджоге и покушении на убийство

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45-летнего жителя города Тюмени обвиняют в покушении на убийство и поджоге, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По данным следствия, 6 февраля 2025 года ночью в селе Кулига Тюменского района обвиняемый распивал спиртные напитки в банном комплексе в компании своей супруги, тещи и 40-летнего знакомого. На почве ревности между ним и знакомым возник конфликт. Обвиняемый нанес приятелю несколько ударов кулаком, а затем ударил ножом в шею. Благодаря вмешательству женщин, преступный умысел не был доведен до конца.

После этого обвиняемый вышел на улицу, облил легковоспламеняющейся жидкостью стены бани и поджёг, причинив собственнику ущерб в размере более шести миллионов рублей.

Потерпевшего с ножевым ранением доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.



В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.