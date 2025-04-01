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На проезде Воронинские горки отремонтируют парковку

Экономика, 12:47 18 апреля 2025

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Парковку отремонтируют специалисты подрядной организации на проезде Воронинские горки в районе конечной остановки, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Около 2,5 км дороги приведут в нормативное состояние. На участке выставлен информационный щит.

Работы идут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

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# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , ремонт дорог

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