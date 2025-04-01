Шестерых жителей Тюменской области оштрафуют за посещение лесов

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Шестерых жителей Тюменской области оштрафуют за посещение лесов. Они нарушили запрет, который действует в противопожарный сезон. Обнаружили нарушителей патрули лесной охраны, которые перешли на усиленный режим, сообщает департамент лесного комплекса.

Инспекторы выходят в рейды каждый день, а для контроля за обстановкой используют фотоловушки и дроны. В работе лесной охраны важнее не наказать, а предупредить нарушения. Поэтому специалисты уделяют много внимания разъяснительной работе. Специалисты Тюменьлеса уже провели более 720 патрулирований, раздали почти 700 памяток и провели 542 беседы.

К сожалению, не все прислушиваются к рекомендациям. Нарушителям грозит штраф в одну тысячу рублей за административное правонарушение.