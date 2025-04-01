  • 18 апреля 202518.04.2025пятница
  • USD82,0200
    EUR93,2513
  • В Тюмени 0..-2 С 0 м/с ветер восточный

Шестерых жителей Тюменской области оштрафуют за посещение лесов

Происшествия, 19:37 18 апреля 2025

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Шестерых жителей Тюменской области оштрафуют за посещение лесов. Они нарушили запрет, который действует в противопожарный сезон. Обнаружили нарушителей патрули лесной охраны, которые перешли на усиленный режим, сообщает департамент лесного комплекса.

Инспекторы выходят в рейды каждый день, а для контроля за обстановкой используют фотоловушки и дроны. В работе лесной охраны важнее не наказать, а предупредить нарушения. Поэтому специалисты уделяют много внимания разъяснительной работе. Специалисты Тюменьлеса уже провели более 720 патрулирований, раздали почти 700 памяток и провели 542 беседы.

К сожалению, не все прислушиваются к рекомендациям. Нарушителям грозит штраф в одну тысячу рублей за административное правонарушение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# лесной комплекс , противопожарный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:37 18.04.2025Шестерых жителей Тюменской области оштрафуют за посещение лесов
12:14 18.04.2025Четыре человека пострадали в ДТП в Тюмени
10:57 18.04.2025Три человека пострадали на пожаре в Тюмени
18:07 17.04.2025Александр Бастрыкин взял на контроль дело о ненадлежащем оказании медпомощи тюменке

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора