Четверых тюменцев освободили из украинского плена
Четверо жителей Тюменской области возвращены из украинского плена. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, пишет информационный центр правительства региона.
"Это очень хорошая новость для всех нас. Возвращение наших земляков - это результат трудной и кропотливой работы, которая проводится совместно с уполномоченным по правам человека и Министерством обороны Российской Федерации. Всем вернувшимся на Родину военнослужащим будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", - сказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
В 2024 году благодаря совместной работе из украинского плена удалось вернуть 18 жителей Тюменской области.