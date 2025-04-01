Четверых тюменцев освободили из украинского плена

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четверо жителей Тюменской области возвращены из украинского плена. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, пишет информационный центр правительства региона.

"Это очень хорошая новость для всех нас. Возвращение наших земляков - это результат трудной и кропотливой работы, которая проводится совместно с уполномоченным по правам человека и Министерством обороны Российской Федерации. Всем вернувшимся на Родину военнослужащим будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", - сказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

В 2024 году благодаря совместной работе из украинского плена удалось вернуть 18 жителей Тюменской области.