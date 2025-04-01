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Тюменский застройщик собрал 20 мешков мусора в "Бережно парке"

Общество, 16:26 21 апреля 2025

предоставлено компаний "Меридиан"

20 мешков мусора собрали сотрудники девелоперской компании "Меридиан" во время субботника в "Бережно парке" на ДОКе. Застройщик передал его на баланс городской управы, но продолжает нести шефство.

"Этот парк строили с нуля, поэтому "прикипели" душой и сердцем. Хоть городу и передали, но следить за состоянием парка продолжаем", - отметил представитель застройщика Александр Ермолаев.

Парк почти 4,5 га пока единственный в локации, поэтому притягивает жителей со всего района. Территорию окаймляет дамба Туры, по которой любят бегать спортсмены, а в самом парке много спортивных и игровых площадок. Здесь всегда людно и спортивно.

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# парк , субботник

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