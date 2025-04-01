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Тюменцев приглашают принять участие в акции "Бессмертный полк онлайн"

Общество, 10:01 24 апреля 2025

2025.polkrf.ru

Жителей Тюменской области приглашают принять участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк онлайн".

По 6 мая пройдут прием и регистрация заявок на участие акции. Принять участие в ней может любой желающий, в том числе жители зарубежных стран. Для этого необходимо до 6 мая разместить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны на официальном сайте.

Акция в этом году пройдет в смешанном формате. В регионах, где позволяет безопасность, она пройдет очно, в том числе в Тюменской области.

В 2025 году участники акции впервые смогут отреставрировать и сделать цветными фотографию героя, а также поделиться историей о нем в социальных сетях. Предоставить информацию о ветеране Великой Отечественной войны можно в мини-приложениях социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Всероссийская акция "Бессмертный полк" традиционно проходит 9 мая в России и других странах. Начиная с 2019 года акция организуется в очном и онлайн-форматах.

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# Бессмертный полк , онлайн

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