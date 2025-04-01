Строительство поликлиники в подгорной части Тобольска завершат к сентябрю

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

Завершить строительство поликлиники в подгорной части Тобольска планируется в сентябре 2025 года. Параллельно в мае и июне пройдут работы по благоустройству прилегающей территории.

Об этом сообщил глава Тобольска Петр Вагин. 24 апреля он посетил строительную площадку по адресу ул. Ленина, 154. Работы здесь ведутся в рамках госпрограммы Тюменской области "Развитие здравоохранения".

"Новая поликлиника сможет обслуживать 20 тысяч 800 человек, в том числе почти шесть тысяч детей. Здесь будет все необходимое для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи, включая стоматологическую, для взрослых, детей, маломобильных граждан. Будет предоставляться широкий спектр услуг: от диагностики до дневного стационара по кардиологии, неврологии, эндокринологии, офтальмологии, стоматологии. Появится возможность получить специализированную помощь рядом с домом", - написал глава города в своем Telegram-канале.

В новой поликлинике планируется организовать разделение потоков пациентов - взрослые/дети, инфекционные/неинфекционные заболевания и фильтры для оказания неотложной медицинской помощи. Предусмотрена аптека для льготных лекарств.

Площадь поликлиники составит 1,2 тыс. кв. м, планируемая мощность - 177 посещений в смену, количество участков – шесть педиатрических и семь терапевтических.

"Уверен, что открытие новой поликлиники станет важным шагом в улучшении качества медицинского обслуживания в Тобольске. Продолжаем следить за ходом строительства и держать вас в курсе", - добавил Петр Вагин.