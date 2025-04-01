32,4 тонны сельхозпродукции вывезли тюменские экспортеры в Казахстан

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

32,4 т сельхозпродукции вывезли экспортеры Тюменской области в Казахстан за две недели апреля. В том числе 19,6 т комбикорма, 7,7 т рыбной продукции и 5,1 т мясной, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Весь груз перевозился в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов и был допущен к вывозу из Российской Федерации.

В управлении обратили внимание на то, что подконтрольные товары в течение всего времени перемещения должны сопровождаться ветеринарными сертификатами, оформленными уполномоченными органами государств членов Таможенного союза.