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Новый завод по производству полипропилена в Тобольске построен на 50 %

Экономика, 11:43 26 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новый завод по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске построен на 50 %. Подрядчики приступили к монтажу печей нагрева сырья, собирают компрессор продуктового потока, сообщает ООО "ЗапСибНефтехим".

"Начали монтаж тарелок в РР-Splitter и факела. Готовим здание экструзии под установку оборудования. Устанавливаем эстакады, которые соединят ДГП-2 с действующим производством. И самое главное: проект уже готов на 50 процентов", - рассказали в СИБУРе.

Строительство очередной мощности дегидрирования пропана и производства полипропилена началось на Тобольской площадке СИБУРа в августе 2023 г. Цель проекта — технологический суверенитет и импортозамещение.

На ДГП-2 будет использоваться инновационная технология полимеризации полипропилена. Сможем выпускать новые для России марки, востребованные в автомобилестроении, производстве медицинского оборудования, упаковки других товаров.

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# ЗапСибНефтехим , полипропилен , СИБУР

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