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По вине начинающих водителей произошло 25 аварий в Тюменской области

Общество, 12:53 27 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По вине начинающих водителей произошло 25 аварий в Тюменской области с начала года. В них пострадал 31 человек. Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят встречи в автошколах.

"В этом году в регионе растет аварийность по вине начинающих водителей со стажем за рулем до двух лет. Новички не всегда правильно ориентируются в дорожной обстановке, совершают ошибки в выборе скорости и очередности проезда на перекрестках", - рассказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Вместе с тем, в инспекции отметили, что сдавать квалификационные экзамены на право управления транспортом кандидаты в водители стали лучше. На практическом испытании основными ошибками остаются непредоставление преимущества пешеходам, нарушение очередности проезда и выезд на встречную полосу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

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# автошкола , ГИБДД по Тюменской области

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