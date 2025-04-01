Два человека погибли в аварии на трассе Омутинское – Юргинское

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека погибли в аварии на трассе Омутинское – Юргинское в ночь на 27 апреля. Смертельный инцидент произошел на втором километре автодороги, где столкнулись ВАЗ 2110 и большегруз Mercedes, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу движения. Погибли 43-летний водитель и 35-летний пассажир легковой машины. Они оказались жителями с. Окуневского Омутинского района. 56-летний водитель большегруза не пострадал.

Инспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.