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Два человека погибли в аварии на трассе Омутинское – Юргинское

Происшествия, 09:21 27 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека погибли в аварии на трассе Омутинское – Юргинское в ночь на 27 апреля. Смертельный инцидент произошел на втором километре автодороги, где столкнулись ВАЗ 2110 и большегруз Mercedes, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу движения. Погибли 43-летний водитель и 35-летний пассажир легковой машины. Они оказались жителями с. Окуневского Омутинского района. 56-летний водитель большегруза не пострадал.

Инспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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