Губернатор Тюменской области обозначил главные задачи Строительно-индустриального кластера

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объединение, поиск ниш и организация новых инвестиционных проектов в регионе - основные задачи Строительно-индустриального кластера обозначил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании отраслевого объединения 28 апреля. Встреча прошла на заводе "КСМ" в Ялуторовске, который входит в группу компаний "Партнер".

"Тюменская область для строительства очень привлекательный регион. Возводим много недвижимости, у нас активно развивается сфера производства строительных материалов. Мы интересны для инвесторов из других регионов, но есть большое количество тюменских компаний, которые имеют успешный пример развития наших территорий. Так, группа компаний "Партнер" 16 лет назад свой первый проект построила в Ялуторовске. Сегодня она развивается дальше, получив от города новую промышленную площадку и уже осваивая ее под строительство", – уточнил глава региона.

В кластерном объединении участников рынка он видит большой потенциал. Причем речь идет как о тюменских компаниях, так и из других регионов.

"Наш опыт работы в нефтегазовом кластере показал, что такая форма организации взаимодействия компаний, которые работают на одном рынке - очень эффективная. Кластерная организация позволяет уйти от конкуренции к сотрудничеству. В разных отраслях формируются свои специфические условия развития. Если говорить о строительстве в целом, эта сфера играет значимую роль в экономике и во все времена она демонстрировала устойчивые темпы развития. Вокруг отрасли всегда формируется много смежников", - подчеркнул Александр Моор.

На встрече представители компаний рассказали губернатору о построенном взаимодействии, о том, что удалось сделать за счет вступления в Строительно-индустриальный кластер. Именно так у небольших предприятий появляется возможность вырасти вместе с лидерами отрасли.

Как рассказала генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер Тюменской области" Юлия Ахметова, 75 компаний из пяти регионов состоят в кластере. Их суммарный объем выручки превышает 78 млрд рублей. Всего в периметре ассоциации находится 750 компаний. Кластер имеет регистрацию в Минпромторге. Участникам доступны региональные и федеральные меры поддержки.

Отметим, что губернатор Александр Моор вручил благодарственные письма правительства Тюменской области сотрудникам комбината строительных материалов.

Завод основан 22 апреля 2009 г. Коллектив составляют 311 специалистов. Производственная мощность - 430 тыс. куб. м газобетона и 150 мл. условных штук кирпича в год. Площадка оснащена автоматизированными линиями производства. Здесь выпускают стеновые блоки из автоклавного газобетона, силикатный кирпич и пазогребневые блоки. Для обеспечения производства сырьем предприятие разрабатывает группу карьеров: два из них сухоройные, один – гидромеханизированный с фабрикой обогащения песка.

Оксана Корнеенкова