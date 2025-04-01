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Работодатель в Ялуторовске оплатит содержание подлежащего депортации иностранца

Происшествия, 13:42 29 апреля 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

18 тыс. рублей, затраченные из федерального бюджета на содержание дожидавшегося выдворения из Российской Федерации нелегала, оплатит его работодатель в Ялуторовске. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокурорская проверка миграционного законодательства в феврале 2024 года установила, что гражданин Узбекистана прибыл к своему знакомому для работы на стройке в Ялуторовске.

При этом работодатель не поставил иностранца на миграционный учёт. За нарушение режима пребывания мигранта привлекли к административной ответственности.

Иностранцу назначен штраф на 2 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в принудительном порядке.

До исполнения постановления он девять дней провёл в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тюменской области.

Стоимость содержания выдворяемого иностранного гражданина составила 18 тыс. руб. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя этих затрат. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Кроме того, работодатель за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина оштрафован на 2 тыс. рублей.

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# иностранцы , прокуратура , штрафы , Ялуторовск

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