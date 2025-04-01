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Реализацию проекта "Боевой кадровый резерв" обсудили в Тюмени

Общество, 18:54 29 апреля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ход реализации проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" обсудили участники Общественного совета в Тюмени 29 апреля.

Темой очередного заседания стали этапы и сроки проведения проекта. В ходе совещания обсудили также вопросы допуска участников к дальнейшим этапам. Напомним, что более тысячи бойцов и ветеранов СВО подали заявки на участие в программе.

Проект "Боевой кадровый резерв" курирует губернатор Тюменской области Александр Моор. Это тюменский аналог федеральной программы "Время героев". Проект создан для участников СВО и тех, кто уже вернулся из зоны боевых действий домой.

В ходе образовательной части проекта его участники будут непосредственно получать опыт, стажироваться на практике и в дальнейшем могут быть трудоустроены на государственной или муниципальной службе.

"Боевой кадровый резерв" получил большой отклик среди военнослужащих, которые ещё находятся в зоне СВО", - отметил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО, депутат Тюменской областной думы, член Общественного совета проекта Николай Савченко.

Он добавил также, что следующий этап - собеседование в формате онлайн. Эксперты составят мнение о способностях тестируемых, по их психологическим особенностям. И, соответственно, сделают выводы о дальнейшем карьерном пути.

О том, что ни одна из поданных на участие в проекте заявок не останется без внимания, рассказала руководитель Тюменского регионального штаба комитета Семей воинов Отечества Лариса Денисова.

"Конкуренция большая, но попасть в этот конкурс важно для каждого. В любой момент могут понадобиться люди именно с теми качествами, которыми обладает именно он", - подчеркнула она.

"Всех участников проекта ждёт хорошее, соответствующее их способностям будущее, - уверен член Общественного совета Степан Киричук. - И мы гордимся тем, что имеем возможность оказывать им содействие в реализации их планов на будущую их жизнь".

Николай Ступников

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# Боевой кадровый резерв

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