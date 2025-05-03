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Жителям Тюменской области напомнили о противопожарном режиме в период майских праздников

Экономика, 09:02 03 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Даже небольшой костер, разведенный с нарушением противопожарных требований, или не в специально отведенном месте, может перерасти в чрезвычайную ситуацию. О противопожарном режиме в период майских праздников тюменцам напомнил заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский.

"Многие недооценивают опасность открытого огня, пренебрегают требованиями безопасности, разжигают костры, где и когда им удобно, - отметил он. – Но именно несоблюдение элементарных требований, особенно в ветреную и сухую погоду несет за собой большие риски".

Заместитель главы МЧС напомнил необходимые требования, которые установлены правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

Запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия вне специального отведенного и оборудованного для этих целей, места. Важно напомнить, что у вас должны быть первичные средства пожаротушения. Как минимум, это емкость с водой или песком, а также возможность вызвать пожарную охрану.

При использовании открытого огня запрещается осуществлять сжигание горючих или легковоспламеняющихся жидкостей, кроме жидкостей используемых для розжига, взрывоопасных веществ и их материалов. Оставлять место очага без присмотра до полного прекращения горения. Запрещается располагать легковоспламеняющиеся горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения. После использования открытого огня, место очага горения должно быть залито водой или засыпано песком.

"Ежегодно в рамках подготовки к летнему пожароопасному сезону МЧС России реализует комплекс надзорных профилактических мероприятий, направленных на защиту объектов и территорий от угроз природных пожаров, - сообщил Анатолий Супруновский. - Соответствующая работа в текущем пожароопасном сезоне уже началась и будет усилена во время предстоящих майских праздников. В первую очередь проверки пройдут на объектах и территориях, подверженных угрозе ландшафтных пожаров".

В Тюменской области особый противопожарный режим в 2025 году продлен до 15 мая. Под запретом остаются посещение лесов, сжигание мусора, использование открытого огня на дачных и приусадебных участках.

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# противопожарный сезон

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