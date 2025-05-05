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Аграрии Тюменской области планируют посеять около 1086 га овощей

Экономика, 18:05 05 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аграрии Тюменской области в 2025 году планируют засеять 996 тысяч гектаров полей. По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличивается на 11 тысяч гектаров, сообщил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин.

Аграрии Ярковского района первыми приступили к посеву однолетних трав, а в Тюменском районе на днях начали яровой сев овощей.

"Предприятие "Агротеховощ" провели яровой сев моркови на площади 15 гектаров, - отметил Владимир Ковин. - В целом хозяйства региона планируют посеять около 1086 гектаров овощей".

Владимир Ковин отметил, что подготовку полей к посевной кампании сельхозпредприятия региона начали 5 апреля. В в ходе раннего весеннего боронования пройдено 542,4 тысячи га или 67% от потребности. Минеральные удобрения внесены на площади 17,9 тысяч га. Обеззараживание семян проведено на 39%, создано 1 тыс. 574 километров минерализованных полос.

По мнению Владимира Ковина, сельское хозяйство одно из наиболее зависящих от погодных условий отраслей, сообщает пресс-служба облдумы."Аномальные погодные явления влияют на урожайность сельхозкультур. Несмотря на все это, тюменские сельхозпроизводители всегда добиваются хороших показателей, тем самым сохраняя продовольственную безопасность", - подчеркнул глава аграрного комитета.

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# Владимир Ковин , облдума , посевная кампания

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