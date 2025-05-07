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В Уватском районе инвесторы откроют аптечный пункт, построят хостел и базу отдыха

Экономика, 14:13 07 мая 2025

Откроют аптечный пункт, построят хостел и базу отдыха инвесторы в Уватском районе. Эти три новые бизнес-инициативы включили в реестр инвестпроектов Тюменской области, сообщает администрация муниципалитета.

Также на заседании рабочей группы по улучшению инвестиционного климата обсудили 10 проектов, как уже реализуемых, так и только планируемых в селах Уват, Осинник, Демьянское, поселках Демьянка и Туртас.

Предприниматели обозначили потребность в финансировании и предоставлении земельных участков.

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# инвестпроекты , Уватский район

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