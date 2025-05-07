В Уватском районе инвесторы откроют аптечный пункт, построят хостел и базу отдыха
Откроют аптечный пункт, построят хостел и базу отдыха инвесторы в Уватском районе. Эти три новые бизнес-инициативы включили в реестр инвестпроектов Тюменской области, сообщает администрация муниципалитета.
Также на заседании рабочей группы по улучшению инвестиционного климата обсудили 10 проектов, как уже реализуемых, так и только планируемых в селах Уват, Осинник, Демьянское, поселках Демьянка и Туртас.
Предприниматели обозначили потребность в финансировании и предоставлении земельных участков.