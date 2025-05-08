В Тюменской области 75 тысяч жителей проголосовали за дизайн-проекты благоустройства

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

За две с половиной недели более миллиона жителей Уральского федерального округа приняли участие в голосовании за объекты благоустройства. Об этом рассказал полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога.

"Отмечаем высокую активность жителей по выбору территорий, которые будут благоустроены в следующем году. Спасибо всем, кто уже проголосовал! Остальных призываю также принять участие в проекте: чем больше голосов, тем объективнее выбор объектов. Облик городов зависит от каждого из нас", – подчеркнул он.

Напомним, голосование в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" стартовало 21 апреля.

В Тюменской области уже проголосовали свыше 75 тыс. человек.

В Тюмени на всероссийское онлайн-голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции. В Тобольске - Менделеев-парк, Ишиме - территория между домами на ул. Карла Маркса, 62.

Всего 2025 году на голосование выставлено 452 объекта из 130 муниципалитетов округа. Познакомиться с проектами и выбрать один из них можно на платформе, в мобильном приложении "Госуслуги Решаем вместе", а также с помощью волонтёров в общественных местах. Голосование продлится до 12 июня.